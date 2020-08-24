Кузбассовец упал с моста и утонул Фото: Олег ЗОЛОТО

В Прокопьевском районе: здесь с моста в реку упал мужчина. Спасти его не удалось.

Трагедия разыгралась на мосту через реку Абу в прокопьевском поселке Спиченково. Здесь на минувшей неделе оступился и упал вниз один из местных жителей, 31-летний мужчина. Местные жители уверены: состояние моста далеко от идеального, что и стало причиной трагедии.

- Предварительно установлено, что 31-летний мужчина в дневное время распивал спиртное в компании знакомого, - рассказали подробности в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Он пошел домой, на мосту оступился и упал вниз.

Погибшего обнаружили местные жители, они же вызвали полицию. В настоящее время проводится доследственная проверка, которая призвана установить обстоятельства инцидента.

Оперативно получить комментарий в администрации города о состоянии моста нам получить не удалось. Позже мы обязательно сообщим об этом и о том, планируется ли его ремонт.