Ребенок и двое взрослых пострадали в пьяном ДТП в Кузбассе. ФОТО: областная Госавтоинспекция

Три человека, среди которых был и несовершеннолетний, пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Кемерове.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 августа около 13.00 на улице Тельмана в Кемерове. Сотрудники Госавтоинспекции составили предварительную картину ДТП. Как оказалось, водитель автомобиля Audi 80 двигался со стороны улицы Джамбула в сторону улицы 40 лет Октября. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В это же время навстречу иномарке двигался другой автомобиль - Hyundai Creta. Автомобили столкнулись.

- Травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель Hyundai, мужчина 61 года, его пассажир, женщина 60 лет, а также несовершеннолетний пассажир «Ауди», девочка 6 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

А позже оказалось, что 40-летний водитель Audi сел за руль нетрезвым. После проверки, которую организовали правоохранители, будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за семь месяцев 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрировано 132 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. В них 41 человек погибли, 196 получили травмы различной степени тяжести.