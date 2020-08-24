В Кемерове штурмом брали квартиру с 9-летним ребенком Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одна из жительниц города Кемерова была не на шутку перепугана, когда не смогла попасть домой. Дверь была закрыта, а в квартире должен был находиться ее 9-летний сын.

Кемеровчанка вместе с маленькой дочкой отправилась на прогулку. При этом дома ее 9-летний сын остался дома – он хотел посмотреть мультики. Когда же женщина вернулась домой, она не смогла попасть в квартиру: дверь была закрыта изнутри на щеколду, а сын не отвечал на звонки. Тогда кемеровчанка обратилась за помощью в службу спасения.

- При помощи штурмовой лестницы специалисты поднялись на балкон второго этажа и открыли дверь, - сообщили в Кемеровской службе спасения.

Как оказалось, мальчик попросту заснул и не слышал стука в дверь и звонков. О том, какой переполох это вызвало, ребенок и не подозревал.