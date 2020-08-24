Дорожники из Мариинска Кемеровской области выбирают сотовую связь от «Ростелекома»

Для корпоративных клиентов в «Ростелекоме» разрабатываются индивидуальные пакетные предложения. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Потенциальному клиенту оператор предлагает тестовый период сроком до одного месяца, чтобы самостоятельно проверить качество связи и сервиса. В течение этого времени услуга предоставляется бесплатно. После тестирования дорожники решили заключить договор.

«Корпоративная мобильная связь — это удобно и для бизнеса в целом, и для сотрудников в частности, — говорит Егор Кочнев, заместитель директора филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала «Ростелекома». — Есть возможность отслеживать объем звонков и интернет-трафика, проводить телефонные конференции с коллегами, общаться внутри компании бесплатно».

Для корпоративных клиентов в «Ростелекоме» разрабатываются индивидуальные пакетные предложения. Кроме того, подключиться к корпоративному тарифу могут не только сотрудники, но и члены их семей.

Узнать подробнее о предложениях для корпоративных клиентов можно на сайте kemerovo.rt.ru/b2b и по номеру горячей линии 8 800 200 30 00.

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