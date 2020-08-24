Рыбака с крючком в глазу спасли в кемеровской больнице Фото: Иван ВИСЛОВ

Каким именно был улов одного из жителей Кузбасса, который отправился на рыбалку, неизвестно. Однако точно известно, что ему крупно повезло с врачами, к которым он обратился после рыбалки.

На экстренный прием в офтальмологию кузбассовец приехал с крючком, который застрял в нижнем веке. Опасный предмет мог не только оставить косметический дефект на веке, но и лишить мужчину зрения.

- В амбулаторных условиях извлечь инородное тело не удалось, пришлось поднимать пациента в операционную. Врачи извлекли крючок, сохранили веко, функция зрения не пострадала, - сообщает пресс-служба Областной клинической больницы.

Это не первый нестандартный случай, с которым сталкиваются врачи больницы. Так, совсем недавно специалистам отделения сосудистой хирургии пришлось удалять пулю из живота пациента. Мужчина жил с ней в течение 30 лет.