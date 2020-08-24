Старшее поколение чаще страхует банковские карты – исследование АО СК «РСХБ-Страхование»

Статистика АО СК «РСХБ-Страхование» показала, что 60 процентов продуктов по страхованию финансовых рисков оформляется людьми старше 55 лет. По данным различных исследований, эта категория пользователей банковых карт не является самой уязвимой перед кибермошенниками, однако страхование служит для них дополнительной гарантией защиты денежных средств.

В то же время молодежь, которая подвергается хакерским атакам чаще, относится к страхованию финансовых рисков более легкомысленно и полагается на собственную интуицию: среди пользователей страховки возрастная группа до 24 лет составляет 2 процента, от 25 до 34 лет – 10 процентов. К таким выводам пришли аналитики страховой компании АО СК «РСХБ-Страхование», оценив среднюю цену полиса в сегменте финансовых рисков возрастных категорий.

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