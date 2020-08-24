МегаФон запустил первую цифровую остановку в Кемерове

Во время ожидании пассажиры могут отследить движение транспорта, зарядить смартфоны и выйти в интернет. Фото: Игорь БОЛТИВЕЦ

Первая в Кузбассе цифровая остановка общественного транспорта появилась в Кемерове на проспекте Кузнецком, 35 и называется «МегаФон». Это инновационное пространство для комфортного ожидания транспорта и доступа пассажиров к цифровым услугам. Встроенный блок с онлайн картами сообщает о местонахождении транспорта и времени его ожидания, а опция «Голосовой вызов» поможет составить оптимальный маршрут до пункта назначения. Во время ожидания пассажиры могут зарядить свои гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi, а в случае экстренной ситуации связаться со службой 112.

Для бесперебойной работы цифрового комплекса МегаФон провел интернет канал на скорости 100 Мбит/с.

- Развитие цифровых возможностей – приоритетная задача МегаФона, - отметила директор Кузбасского отделения МегаФона Людмила Цветкова, - Первый проект умной остановки в Кемерове демонстрирует передовые телекоммуникационные решения в развитии региональной урбанистики. Данный проект открывает большие перспективы развития умных решений в городах Кемеровской области совместно с региональными муниципалитетами.