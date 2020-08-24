Ливни и грозы обрушатся на Кузбасс Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Какой будет погода в последнюю неделю августа? По прогнозам синоптиков, жителям региона стоит одеваться потеплее и брать с собой зонтики на прогулку.

В ночь на вторник, 25 августа, в Кузбассе ожидается +7…+12 градусов. Утром метами возможны туманы, в течение же дня пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется лишь до +19…+24 градусов, а порывы северо-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В ночь на 26 августа столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, а вот днем они ожидаются уже по всей области – с грозами и градом. Столбики термометров покажут не более +17…+22 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, а его порывы могут усилиться до 13-18 метров в секунду.

Ночь на четверг, 27 августа, будет такой же, как и предыдущая, а вот днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом ветер сменит направление на западное, а его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В пятницу погода будет такой же, как и днем ранее. И лишь ветер сменит направление на северо-западное, однако сохранит свой порывистый характер.