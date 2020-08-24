Кузбассовец насильно удерживал в подвале двух женщин Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе мужчина сделал заложницами двух женщин, заперев их в подвале. Правда, одной из них удалось сообщить о произошедшем в полицию.

Перед судом предстанет 23-летний житель Яшкинского района, которому предъявлено обвинение в незаконном лишении людей свободы. Инцидент произошел в марте этого года.

По версии следствия, молодой человек выпивал в компании двух женщин 45 и 34 лет дома у одной из них. Во время застолья он высказал претензии, что дамы распивают спиртное без него и решил их проучить. По очереди он заставил женщин лезть в подпол и удерживал там, не давая выйти наружу. Одна из потерпевших успела взять свой телефон и позвонить в полицию. Ее освободили прибывшие сотрудники полиции. Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

-Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по кемеровской области.