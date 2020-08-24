В Кемерове проверили более двух тысяч торговых объектов на соблюдение масочного режима. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За минувшую неделю контролеры проверили более двух тысяч объектов потребительского рынка и около 1700 единиц общественного транспорта.

Как рассказали в мэрии, ежедневно в проверках участвуют полицейские, представители городской администрации, правительства Кузбасса и Роспотребнадзора.

За неделю контрольные группы проверили более 2 тысяч раз объекты потребительского рынка и около 1700 - общественный транспорт. Было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без масок, посетителей, пассажиров, юрлиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих предприятиях.

- За несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе администрации города.