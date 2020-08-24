В Новокузнецке у вокзала зарезали мужчину Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке, на площади у железнодорожного вокзала, зарезали мужчину. Нападавший скрыться не успел - его задержали практически сразу.

О произошедшем сотрудникам патрульно-постовой службы рассказал мужчина, который стал очевидцем случившегося. По его словам, случайный знакомый ударил его товарища ножом в шею.

Стражи порядка сразу же сообщили об инциденте в отдел полиции, вызвали бригаду скорой помощи и сами отправились на место происшествия на проспекте Бардина. У дома, на который указал очевидец, навстречу транспортным полицейским выбежал человек со следами крови на одежде. Увидев полицейских, мужчина пришел в замешательство, а те быстро его задержали.

Как выяснилось, нападавшим был 33-летний уроженец Ростовской области. Один полицейский остался караулить задержанного, второй поспешил к раненому и начал оказывать ему первую помощь. Увы, даже прибывшие вслед за этим медики спасти мужчину не смогли, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Позже выяснилось, что он познакомился с двумя мужчинами и женщиной и распивал с ними спиртное. Новый знакомый стал оказывать знаки внимания женщине, он и ее сожитель подрались. Затем компания ушла, но мужчина догнал избившего его 47-летнего оппонента и ударил ножом в шею. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.