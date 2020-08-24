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Заработал телефон прямой линии губернатора Сергея Цивилева

Задать вопрос ему можно уже сейчас
Мария КолосоваМарияКолосова
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Заработал телефон прямой линии губернатора Сергея Цивилева

Заработал телефон прямой линии губернатора Сергея Цивилева

В Кузбассе заработал телефон прямой линии губернатора Сергея Цивилева. Сама она состоится в четверг, 27 августа, но задать вопрос можно уже сейчас.

Многоканальный телефон кол-центра, по которому может позвонить любой желающий:(384-2) 90-03-99. При обращении необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на адрес, который укажет позвонивший.

Кол-центр начал принимать вопросы 24 августа. Во вторник и среду, 25 и 26 августа, операторы кол-центра будут работать с 9.00 до 17.00. В четверг, 27 августа, прием вопросов продлится с 9.00 до завершения прямой линии в 21.00.

Напомним, что глава региона ответит на самые актуальные вопросы в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» 27 августа, с 19.00 до 21.00. Ответы на остальные вопросы будут опубликованы на цифровой платформе «Кузбасс онлайн».

- Задать вопрос можно также через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Вопросы через цифровую платформу принимаются с 20 августа до момента окончания прямой линии, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Также на платформе можно проголосовать за понравившийся вопрос, их список для прямой линии будет сформирован по итогам голосования.

Прямая линия будет транслироваться на личной странице губернатора в Instagram

и на YouTube-канале «Цивилев. Live»