Студентам вернули льготный проезд на междугородних автобусах Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть жителей Кузбасса в скором времени вновь смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в междугородних автобусах.

Через несколько дней возобновляется предоставление 50-процентной скидки для некоторых категорий жителей Кузбасса. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо будет предъявить студенческий или ученический билет и вкладыш в билет.

Льгота предоставляется с 30 августа 2020 года в виде 50-процентной скидки от стоимости проезда в автобусах междугородного внутриобластного сообщения. Она распространяется на иногородних студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, воспитанников кадетских корпусов и губернаторских заведений от места обучения до места проживания родителей (опекунов, попечителей) в прямом и обратном направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».