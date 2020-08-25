Кемеровчане обсуждают нападющего на родителей с детьми

Мужчина нападает на кемеровчан с опасным предметом в руках. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Тревожные сообщения появляются в родительских чатах и социальных сетях. Неизвестный мужчина нападает на взрослых с детьми.

По словам очевидцев, разместивших видео в одном из популярных пабликов, мужчина, у которого в руках предмет, напоминающий нож, нападает на взрослых и детей на Южном.

«Уже два случая были. Мужчина отмахался от нападающего. Причины и мотивы не известны», - пишут очевидцы.

В качестве доказательства они прикладывают видео с телефона и камеры наблюдения, на которых видно, как за отцом с ребенком бежит мужчина в кофте с капюшоном. Он забегает за ними в подъезд, а спустя некоторое время выходит обратно, при этом пятится спиной к двери. Горожане призывают друг друга к осторожности и просят сообщить о нападавшем в полицию.

На момент публикации получить официальный ответ полиции нам не удалось. Следим за развитием ситуации.