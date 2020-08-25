Мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем на дороге в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

В Кемерове накануне вечером случилось дорожно-транспортное происшествие, которое стоило жизни одному из его участников.

Серьезное ДТП с участием мотоцикла произошло в Кемерове на улице Карболитовой вечером 24 августа. Около 20.30 водитель автомобиля Nissan Sunny двигался по улице Карболитовой со стороны улицы Красноармейской. В какой-то момент он стал поворачивать налево – на территорию АЗС. В этот же момент в попутном направлении двигался мотоцикл Honda. Байкер как раз в это время начал обгон иномарки.

- В результате ДТП мотоциклист, мужчина 37 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе разбирательства было установлено, что ранее оба водителя были лишены права управления транспортными средствами, за еду в нетрезвом состоянии, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

К слову, и в этот раз водитель иномарки от медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.