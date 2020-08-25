Операштаб Кузбасса сообщил, где появились новые заболевшие коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса сообщил, в каких территориях появились новые заболевшие коронавирусом. Сводка дана по состоянию на 11.00 25 августа.

Сразу 95 новых пациентов коронавирусом выявили медики за минувшие сутки в Кузбассе. Как оказалось, новые случаи заболевания обнаружены в 18 территориях Кузбасса.

Больше всего новых заболевших в Междуреченске: здесь тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 24 горожан. В Белове диагноз подтвердился еще у 13 человек.

В Киселевске также выросло число пациентов с COVID-19 - за сутки зафиксировали 9 случаев заболевания. Чуть меньше - 8 человек - заболели коронавирусом в Осинниках.

В Анжеро-Судженске шесть новых пациентов с коронавирусом. По пять - в Кемерове, Прокопьевске и Юрге, четыре - в Ленинске-Кузнецком, еще три - в Крапивинском муниципальном округе, по двое - в Калтане и Промышленновском муниципальном округе.

По одному заболевшему выявлено в Мысках, Беловском и Таштагольском районах, а также в Юргинском и Яйском муниципальных округах.

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