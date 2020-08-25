Междуреченск стал лидером по числу заболевших коронавирусом

Назван лидер по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки лидером среди территорий Кузбасса по числу заболевших COVID-19 стал Междуреченск. Об этом сообщает оперштаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 24, Белово – 13, Киселевск – девять, Осинники – восемь, Анжеро-Судженск – шесть, Кемерово, Юрга и Прокопьевск – пять, Юрга – 5, Березовский и Ленинск-Кузнецкий - по четыре,Крапивинский муниципальный округ – три, по двое - в Калтане и Промышленновском муниципальном округе, еще по одному в Мысках, Юргинском и Яйском муниципальных округах, Беловском и таштагольском районах.

За сутки в области выздоровели 60 пациентов, а всего с начала пандемии - 4057 человек. В больницах остаются 1882 человека, еще 5783 - на обязательной изоляции.

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