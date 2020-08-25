Мужчина с ножом напал на женщину с дочкой в парке в Таштаголе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из жительниц Таштагола вместе с дочкой отправилась гулять в парк. Однако прогулку пришлось прервать из-за напавшего на нее мужчины с ножом.

46-летняя жительница Таштагола вместе с дочкой гуляли по городскому парку. Внезапно к ней подошел супруг. Мужчина был нетрезв и настроен на конфликт. И действительно: супруги поругались. Неожиданно муж достал нож и принялся угрожать жене расправой. Тогда женщина стала звать на помощь, а ее супруг скрылся.

- Росгвардейцы установили приметы мужчины и приступили к поиску. В одном из дворов стражи правопорядка обнаружили и задержали в ходе преследования подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 51-летний местный житель, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям