Глава Прокопьевска рассказал о взаимосвязи заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 августа в Прокопьевске отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 98 человек сразу 15 оказались прокопчанами. Как они связаны друг с другом, рассказал глава города.

На своей странице в соцсетях Андрей Мамаев сообщил, что в городе действительно отмечен всплеск заболеваемости: за сутки страшный диагноз подтвердился у 15 человек. Однако эти случаи оказались не связанными между собой.

- Семь человек - представители различных сфер: работники общественного транспорта, угольного предприятия, сотрудники медицинской организации, учреждения культуры и социальной сферы, - сообщил Андрей Мамаев. - Остальные восемь прокопчан с подтвержденным диагнозом - это неработающие или пенсионеры.

Также мэр Прокопьевска призвал горожан быть предельно аккуратными в местах массового пребывания - магазинах, общественном транспорте, аптеках, банках и так далее.

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