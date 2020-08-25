В Кемерове задержали напавшего с ножом на горожанина мужчину

В Кемерове задержали нападавшего с ножом на горожанина мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который с ножом в руках преследовал горожанина с ребенком.

Кемеровчане разместили в социальных сетях сообщение о том, что некий мужчина с опасным предметом в руках преследует горожан. В ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что действительно такой инцидент случился, однако был лишь один эпизод преследования.

По данным ведомства, накануне в отдел полиции «Южный» обратилась кемеровчанка. Она рассказала, что незнакомец с ножом преследовал ее супруга. Мужчина в тот момент вместе с дочкой возвращался домой.

- В ходе работы по данному сообщению полицейские установили личность мужчины. Им оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. В настоящее время с задержанным работают полицейские, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по этому факту проходит проверка, после которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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