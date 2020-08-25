Ребенок на самокате попал под колеса легковушки в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции

Невнимательность водителя и несовершеннолетнего пешехода привели к тому, что один из них оказался в больнице.

Рядом с Театральной площадью в Новокузнецке 10-летний школьник решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У мальчика был самокат, однако вместо того, чтобы спешиться, он выехал на проезжую часть на нем.

В это же время к перекрестку подъехал автомобиль Kia Sportage. Водитель не успела отреагировать на появление ребенка на самокате на дороге и сбила его.

- В результате происшествия 10-летний школьник получил травмы, в настоящее время проходит лечение в одном из медицинских учреждений города, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода.

В ГИБДД также отметили, что подростки нередко пересекают проезжую часть не спешившись с велосипеда, на самокате и других средствах передвижения. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность ДТП.

- Убедиться в безопасности перед началом движения – это обязанность пешехода, бездумно выезжать на пешеходный переход на роликах, самокате очень опасно, - добавили в отделе пропаганды ведомства.

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