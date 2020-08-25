Появилось новое распоряжение Сергея Цивилева о праздновании Дня шахтера в Кемерове. Фото: Пресс-служба АПК

Во вторник, 25 августа, появилось новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева о праздновании Дня шахтера в Кемерове. Документ разрешает проведение одного массового мероприятия несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Так, 26 августа, в среду, в Музыкальном театре Кузбасса состоится концерт Симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Он будет посвящен Дню шахтера и предстоящему 300-летию Кузбасса.

Концерт будет проводиться с соблюдением все противоэпидемических требований. Перед началом и после окончания мероприятия будет проведена дезинфекция помещений и проветривание. Зал обеспечат рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

В местах общественного пользования дезинфекция будет проводиться каждые два часа с обязательной обработкой контактных поверхностей – поручней, дверных ручек и т.д. также в них должны присутствовать дозаторы с антисептиками.

У посетителей на входе будут замерять температуру бесконтактным способом, а также проверять наличие масок. Для безопасности будет нанесена полутораметровая разметка. Зрителей рассадят в зале с учетом требований о соблюдении социального дистанцирования, за исключением случаев, если они пришли совместно.