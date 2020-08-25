Дело «Зимней вишни»: суд продлил арест экс-начальнице Госсстройнадзора на три месяца

Суд продлил арест экс-начальнице Госсстройнадзора на три месяца Фото: Кирилл ЧАЩИН

Суд продлил арест бывшей начальнице Госсстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой еще на три месяца. Она останется под стражей до 26 ноября.

Центральный районный суд города Кемерово продлил на три месяца срок ареста бывшей начальницы областной Инспекции Госстройнадзора Танзилии Комковой и еще троим ее соучастникам, которые обвиняются по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Таким образом, в следующий раз слушание по делу пройдет 26 ноября 2020 года.

Напомним, что, по версии следствия, Танзилия Комкова при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» закрыла глаза на то, что работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. От застройщика - гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - она вместе с сыном и Никитой Чередниченко получила за это 7 миллионов рублей. Деньги с марта 2013 по март 2014 года были перечислены на счет ООО «ИСК «Ресурс» по якобы договору на оказание услуг по проектированию. Позже сообщники их обналичили.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

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