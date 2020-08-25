В Кемерове снова появились сообщения о минировании ТЦ. Фото: Регион 42/ vk.com

В Кемерове снова появилась информация от неизвестных о минировании торговых центров. Фотографии эвакуировавшихся посетителей появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что около торгово-развлекательного центра «Гринвич» на ФПК стоят посетители. Паники нет. По словам очевидцев, на месте работали оперативные службы. Очевидцы сообщили, что аналогичная ситуация произошла возле торгового центра «Променад-1».

Напомним, что 21 августа появилось сообщение о пяти заминированных торговых центрах в областной столице. После того как экстренные службы провели проверку, оказалось, что тревога была ложной.

Отметим, что аналогичные сообщения появились во вторник, 25 августа, и в других городах Сибири, в частности в Новосибирске и Красноярске.