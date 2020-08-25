Оба участника смертельной аварии в Кемерове были лишены прав за пьяную езду. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Смертельная авария произошла на одной из улиц областного центра. Здесь на своих транспортных средствах столкнулись два водителя, лишенные прав.

Байкер погиб в ДТП, которое произошло 24 августа, около 20.30, на улице Карболитовской в Кемерове. 37-летний водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль Nissan Sunny, который ехал в попутном направлении, однако в какой-то момент водитель решил повернуть налево. При столкновении машины и мотоцикла байкер получил травмы, от которых скончался на месте

- В ходе разбирательства было установлено, что ранее оба водителя были лишены права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Кроме того, водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

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