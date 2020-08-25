Корова застряла в оградке на кладбище «Веселое» в Таштаголе Фото: Ирина АВТУШКО

В Таштаголе, на кладбище «Веселое», из плена ограждения пришлось вызволять корову. Инцидент произошел 24 августа.

Понедельники бывают неудачными не только у людей. В первый рабочий день этой недели на кладбище «Веселое» в Таштагольском районе застряла корова. Вызволять животное из оградки пришлось специалистам аварийно-спасательного отряда.

Впрочем, попадают впросак не только животные. Так, в начале августа в Новокузнецке в плену металлического забора детского сада оказался местный житель. На помощь ему пришли спасатели МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка». Пока они при помощи гидравлического инструмента увеличивали проем в ограждении, прибыла бригада медиков. Застрявшую ногу благополучно вытащили. А пока врачи оказывали помощь мужчине, который, к слову, находился в не совсем вменяемом состоянии, спасатели привели забор в прежний вид.