В июле Россельхозбанк выпустил на 27 процентов больше карт МИР в сравнении с июнем

В июле 2020 года количество эмитированных Россельхозбанком карт платежной системы «МИР» увеличилось на 27 процентов по сравнению с июнем. Тенденция к росту числа выпущенных карт МИР может сохраниться в августе. За первые две недели августа банком уже выпущено более половины от июльского объема карт МИР.

«Интерес наших клиентов к картам платежной системы «МИР» может быть, в том числе связан с запуском программы по поддержке внутреннего туризма, предполагающей возврат средств до 15 тысяч рублей в виде кэшбека за купленные туры», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

По состоянию на конец июля Россельхозбанк выпустил более 2,67 миллиона карт платежной системы «МИР».

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