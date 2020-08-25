Синоптики снова прогнозируют град в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 26 августа, в Кузбассе. В этот день в области возможен град.

Ночью по региону ожидается +5… +10 градусов, днем температура повысится до +17… +22. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, кое-где с порывами до 17 метров. Прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, а при грозах в некоторых районах сильные дожди, возможен град. Ночью и утром на отдельных территориях туманы.

В Кемерове ночью 26 августа столбики термометров покажут +6… +8 градусов, днем воздух прогреется до +18… +20. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.