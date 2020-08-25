Еще два горняка попали под обвал на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще два горняка пострадали в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе. Об этом сообщает администрация Таштагольского района на своей официальной странице в Instagram.

Сообщается, что причиной происшествия на угольном предприятии стало сейсмологическое событие.

-04.57 сейсмособытие в районе Таштагольской шахты, - написали власти утром вторник, 25 августа. - В результате произошло частичное обрушение горной породы, пострадали два человека. Подняты на поверхность. Шахта работает в штатном режиме.

Как рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф, сейчас угрозы жизни горняков нет. Они госпитализированы, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что 15 августа обрушение породы произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, в результате пострадало четверо горняков. Позже двое из них скончались в больнице.

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