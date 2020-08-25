Суд Междуреченска принудительно госпитализировал шесть больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске суд принудительно госпитализировал шесть человек, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Как рассказали в мэрии, один из горожан, мужчина 1969 года рождения, попал в список контактировавших с больными и находился дома на самоизоляции. В последующем его тест показал положительный результат на наличие инфекции. Медики предложили ему лечь в больницу, так как имеющиеся хронические заболевания могли осложнить течение коронавирусной инфекции. Однако в желании остаться дома мужчина был непреклонен.

- Сотрудникам Роспотребнадзора, которые работают в связке с медиками, пришлось подавать иск в суд. Накануне он был удовлетворен. 25 августа житель нашего города будет доставлен в клинику Новокузнецка, - сообщили в мэрии.

Власти также отметили, что всего в Междуреченске было подано девять исков. Шесть жителей уже принудительно госпитализированы, при этом один человек согласился лечь в больницу перед заседанием. Решение суда еще для двоих будет принято в ближайшее время.