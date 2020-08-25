Главврач кузбасской больницы устроил ДТП: проверка слуха. Фото:"Открытый Город"

Во вторник появилась информация о том, что главный врач одной из кузбасских больниц устроил ночное ДТП. Происшествие начали активно обсуждать пользователи социальных сетей.

В опубликованной информации говорится, что участником ДТП стал главный врач Кемеровской областной больницы имени Подгорбунского. Оперативно официальный комментарий получить не удалось, однако ситуацию прокомментировал наш источник в медучреждении:

- Информация об аварии с участием главного врача, которая опубликована в местных Telegram-каналах, оказалась фейком. - Telegram-каналы во вторник распространили фотографии и информацию о ДТП между зданием главка МВД Кемеровской области и областным судом. Из фотографий следует, что ДТП произошло ночью, у автомобиля повреждены крыло и бампер, фара. Эти фотографии были сделаны несколько лет назад.