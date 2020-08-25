В Новокузнецке напавшего на женщину кондуктора лишили премии

Кондуктор и пассажирка новокузнецкого трамвая подрались из-за маски. ФОТО: кадр видео Инстаграм, novostinvkz_dtp

В Новокузнецке лишен премии кондуктор трамвая, который напал на пассажирку без медицинской маски. Вместе с ним также наказан водитель.

Видео инцидента в трамвае №250, следующего по маршруту №2, появилось в социальных сетях 22 августа, а сам конфликт случился днем ранее около 18.40. Комиссия, которая расследовала инцидент, усмотрела нарушение должностной инструкции в действиях водителя нарушение должностной инструкции, за что он был лишен премии за август. То же дисциплинарное взыскание применено и к кондуктору трамвая.

-Также были даны объяснительные от контролера и водителя трамвая, - сообщили в Управлении транспорта и связи Новокузнецка. - В МТТП регулярно проводятся беседы и внеплановые инструктажи с кондукторским составом о недопущении конфликтных ситуаций, о соблюдении культуры обслуживания, о соблюдении масочного режима.

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https://www.kem.kp.ru/online/news/3987506/