ГИБДД предупреждает кузбасских водителей о сильных дождях и граде Фото: Иван МАКЕЕВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды в среду, 26 августа. В связи с этим следует соблюдать осторожность на дорогах.

По данным ведомства, местами по области ожидаются дожди и грозы. При грозах местами пройдут сильные дожди, а также возможен град.

-Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными во время движения, - сообщили в ведомстве. - Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств.

Инспекторы напоминают, что на мокрой дороге снижается сцепление колес с покрытием и, как следствие, увеличивается тормозной путь. А при движении на высокой скорости по участкам с большим скоплением воды может возникнуть эффект аквапланирования – скольжения колес по слою жидкости. Это может привести к потере управления и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.