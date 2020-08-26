Пострадавшие от коронавируса кузбассовцы могут получить новую профессию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса, которые пострадали от коронавируса и потеряли работу, могут получить новую профессию. Об этом рассказали в оперативном штабе области.

- Пройти программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию могут люди, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, - отмечают специалисты. - Выпускников образовательных учреждений бесплатно обучат приоритетным для региона специальностям.

Сейчас Центр опережающей профессиональной подготовки определил 53 направления обучения - веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, геодезия, дошкольное воспитание, облицовка плиткой, кирпичная кладка и прочее.

После обучения каждый слушатель курсов получит скил-паспорт с профилем индивидуальных профессиональных компетенций и документ о квалификации.

С полным перечнем направлений обучения можно ознакомиться здесь.