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Коронавирус Covid-19

Пострадавшие от коронавируса кузбассовцы могут получить новую профессию

Об этом сообщает оперативный штаб области
Мария КолосоваМарияКолосова
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Пострадавшие от коронавируса кузбассовцы могут получить новую профессию

Пострадавшие от коронавируса кузбассовцы могут получить новую профессию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса, которые пострадали от коронавируса и потеряли работу, могут получить новую профессию. Об этом рассказали в оперативном штабе области.

- Пройти программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию могут люди, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, - отмечают специалисты. - Выпускников образовательных учреждений бесплатно обучат приоритетным для региона специальностям.

Сейчас Центр опережающей профессиональной подготовки определил 53 направления обучения - веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, геодезия, дошкольное воспитание, облицовка плиткой, кирпичная кладка и прочее.

После обучения каждый слушатель курсов получит скил-паспорт с профилем индивидуальных профессиональных компетенций и документ о квалификации.

С полным перечнем направлений обучения можно ознакомиться здесь.

Коронавирус в Кузбассе