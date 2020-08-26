Новокузнечанка получила травмы в ДТП с автобусом и машиной Росгвардии. ФОТО: Инстаграм, "ЧП ДТП Новокузнецк"

Вечером 25 августа в Новокузнецке произошло ДТП. На проспекте Бардина столкнулись пассажирский автобус и автомобиль с символикой Росгвардии.

ДТП произошло 25 августа, около 20.05, неподалеку от дома № 8 на проспекте Бардина. Здесь столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и автобус ПАЗ. Снимки с места ДТП очевидцы разместили в соцсетях. Одна из пассажирок, которая находилась в момент столкновения в автобусе, получила травмы. Врачи оказали 45-летней пострадавшей необходимую помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

- Предварительно установлено, что 22-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автобусу ПАЗ, который двигался по встречной полосе, и совершил столкновение, - сообщает подробности ДТП отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Оба водителя - и автобуса, и автомобиля с символикой Росгвардии, в момент ДТП были трезвыми. Также в ведомстве отметили, что в это время было пасмурно, шел дождь, и дорожное покрытие было мокрым.