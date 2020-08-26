За пять патронов и пистолет кузбассовец лишился свободы и 47 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мастером на все руки оказался один из жителей Тисульского района. он не только хранил дома боеприпасы, но и сам изготавливал оружие.

Житель поселка городского типа Тисуль долгое время хранил дома пять спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметров. Эти патроны относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия и пригодны к стрельбе. Суд доказал, что патроны находились у него дома с 2005 по 2018 год. А в январе 2018 года мужчина самостоятельно изготовил однозарядный гладкоствольный пистолет под эти патроны.

Удалось ли воспользоваться пистолетом, неизвестно. Однако точно известно, что за незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление оружие суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. При этом он должен был выплатить уголовный штраф в размере 47 тысяч рублей.

- Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Гражданин оплатил задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.