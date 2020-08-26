Пять автомобилей столкнулись в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Сразу пять автомобилей столкнулись на одной из улиц Кемерова. Результатом беспечности одного из водителей стали травмы 59-летней женщины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 августа около 13.00 на улице Серебряный бор в Кемерове. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Mazda 6 двигался по улице Серебряный бор со стороны Кузбасского проспекта. Водитель

Стал поворачивать налево на прилегающую территорию, однако не учел того, что ему навстречу движется другой автомобиль, Nissan Terrano, и не предоставил ему преимущества. Машины столкнулись.

- От удара Nissan Terrano отбросило на припаркованные автомобили Toyota Sprinter, Nissan Tilda и Volkswagen Polo, - сообщает подробности отдел пропаганды. – В результате ДТП травмирован пассажир автомобиля Mazda, женщина 59 лет. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством.