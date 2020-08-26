О выходе на плато по коронавирусу рассказал главврач кузбасской больницы

О выходе на плато по коронавирусом рассказал главврач кузбасской больницы. ФОТО: кадр видео администрации города Междуреченска

О том, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, сообщил главный врач Междуреченской городской больницы Степан Ронзин.

По словам главврача, в последнее время в день врачи выявляют не более 10 случаев заболевания коронавирусом в сутки. А это, в свою очередь, говорит о том, что ситуация с заболеванием вышла на своеобразное плато.

- Все зависит от сознательности людей, от понимания того, что эпидобстановка в нашем городе зависит только от нас. Чем меньше мы общаемся, чем лучше соблюдаем противоэпидемические меры, тем меньше у нас будет заболевших и тем плавнее мы пройдем пандемию, - отметил Степан Ронзин.

Кроме того, главврач Междуреченской городской больницы отметил, что в городе с начала пандемии заболело 918 человек, из них 495 уже выздоровели, а на лечении находятся 356 человек. В больницах имеется достаточно мест для новых возможных заболевших.