Скончался еще один кузбассовец с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба, на утро 26 августа в Кузбассе скончался еще один пациент, у которого ранее выявили коронавирус.

Утром 26 августа стало известно о том, что число случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, вновь увеличилось.

- Один пациент скончался: у мужчины 1943 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперативный штаб.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 46 человек.

Всего же в Кузбассе на утро среды, 26 августа, выявлено 98 новых заболевших. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 6060 человек. Одновременно с этим еще 91 кузбассовец вылечился и выписан из инфекционных стационаров региона. В общей сложности выздоровели 4126 человек.

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