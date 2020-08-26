Еще у 98 кузбассовцев выявили коронавирус на утро 26 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 98 человек врачи диагностировали опасный недуг.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе еще на 98 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. Теперь их общее число составляет 6060 человек. Из них 1888 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3483 человека.

Выросло и число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Теперь их 4126 человек, а о последнем, 91-м случае выздоровления стало известно на утро 26 августа.

Кроме того, появилась информация о еще одном умершем пациенте, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус.

-У мужчины 1943 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперативный штаб области.

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