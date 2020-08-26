В каких городах Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в 17 городах и территориях Кузбасса медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Кемерове и Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, на утро 26 августа в Кемерове врачи диагностировали коронавирус у 28 горожан. В общей сложности с начала пандемии здесь заразились 1455 человек. В Кемеровском муниципальном округе - один заболевший.

На втором месте по числу новых заболевших находится Новокузнецк: 26 человек. При этом общее число выросло до 1342. В Новокузнецком муниципальном районе - трое заболевших.

В Осинниках число заболевших выросло на семь человек. В Анжеро-Судженске и Междуреченске - по шесть случаев заболевания.

В Белове COVID-19 диагностировали у четверых горожан, еще один проживает в Беловском муниципальном районе.

В Киселевске и Мысках - по три новых заболевших. В Березовском, Калтане, Ленинске-Кузнецком и Крапивинском муниципальном округе - по два. В Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах - по одному.

Общее число заболевших коронавирусом с момента начала пандемии выросло до 6060 человек. Из них 4126 выздоровели, 1888 находятся в инфекционных стационарах, 46 скончались.

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