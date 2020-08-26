Кузбасские ТЭЦ и ГРЭС проверяют после звонков о минировании Фото: Екатерина РОМАНОВА

Анонимные сообщения о минировании важных объектов вновь поступают в Кузбассе.

Утром 26 августа в Кузбассе вновь проводились массовые проверки городских объектов после того, как поступили сигналы о минировании. Неизвестные сообщили о том, что заминированы производственно-административные помещения ТЭЦ в Новокузнецке и Кемерове. Кроме того, сообщения о «бомбах» на ГРЭС поступили в Белове и Мысках.

Как сообщил осведомленный источник, проведенные проверки показали, что анонимные сигналы были ложными.

Напомним, во вторник, 25 августа, поступали сигналы о минировании магазинов, детских садов и предприятий в Кемерове, а несколькими днями раньше злоумышленники «минировали» торговые центры областной столицы.

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