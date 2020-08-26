Кузбасс оказался вторым среди российских регионов с самых грязным воздухом Фото: Екатерина РОМАНОВА

То, что воздух в Кузбассе далек от совершенства, подтверждает один из экологических рейтингов. Согласно его данным, наш регион стал вторым среди самых неблагополучных.

Согласно данным, которые приводит портал РБК со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Кузбасс занимает второе место среди российских регионов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. При этом на долю предприятий в 2019 году приходилось 1760 тысяч тонн загрязняющих веществ, а выбросы транспорта равнялись 1830 тысячам тонн.

На первом месте, согласно рейтингу, находится Красноярский край – здесь доли выбросов предприятий и транспорта составили 2432 и 2623 тысяч тонн соответственно. На третьем месте – Ханты-Мансийский автономный округ.

А вот Челябинская область, которую чаще всего приводят в качестве примера неблагополучной экологической ситуации, находится на восьмом месте. Здесь доля выбросов предприятиями и транспортом составила 493 и 595 тысяч тонн за год соответственно.