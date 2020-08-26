Грузовой состав врезался в иномарку на переезде в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузового состава произошло в Кузбассе утром 26 августа. Два человека получили серьезные травмы.

Авария произошла около девяти часов утра на железнодорожном переезде, который находится в поселке 8 Марта Беловского городского округа. Стражи порядка пока восстанавливают все детали случившегося, но уже предварительно известно, что водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда горел запрещающий сигнал светофора. После этого грузовой состав и легковушка столкнулись.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы двое мужчин: водитель и пассажир иномарки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отметим также, что за семь месяцев 2020 года в регионе произошла пять ДТП, связанных с нарушением правил проезда железнодорожных переездов. Два человека погибли, пятеро получили травмы.