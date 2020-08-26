Из-за футбольных ворот ребенок из Кузбасса лишился глаза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Игра на футбольном поле привела к тому, что 10-летний кузбассовец получил серьезные травмы. Мальчик повис на воротах, а потом за его жизнь боролись хирурги четырех специальностей.

Ребятишки из Белова пришли поиграть на футбольном поле. Забавы ради они повисли на воротах, используя их как турник. Внезапно ворота упали - прямо на детей. Самые тяжелые повреждения получил 9-летний ребенок. С многочисленными травмами его доставили в местную больницу, а потом на реанимобиле - в детскую областную клиническую больницу.

Как оказалось, тяжелые металлические ворота буквально разорвали глазное яблоко, разрушили кости лицевого скелета. Тогда за дело взялись хирурги сразу нескольких специальностей. Сначала в операционную зашли офтальмологи.

- В ходе продолжительной операции нам удалось восстановить структуру глазного яблока, сохранить глаз как орган и эстетику лица, - рассказала Татьяна Янченко, заведующая детским хирургическим отделением Кузбасской клинической больницы имени Беляева. - К сожалению, из-за тяжести травмы видеть этим глазом ребенок уже не сможет, - комментирует врач.

Затем за дело взялись нейро-, лор- и челюстно-лицевые хирурги. Детский нейрохирург оперировал черепно-мозговую травму, оториноларинголог - перелом носа, а челюстно-лицевой хирург буквально заново собирал лицевой скелет.

- Мы собирали лицо как конструктор - ставили каждую косточку на свое место, - рассказал Сергей Колобовников, челюстно-лицевой хирург Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

В будущем ребенку предстоит период восстановления после травмы.