Концерт Валерия Гергиева ко Дню шахтера в Кузбассе: смотрим в прямом эфире Фото: Екатерина СИМОХИНА

26 августа, в 17.30, начнется концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра. Увидеть его можно будет в прямой трансляции.

Концерт Валерия Гергиева посвящен Дню шахтера в Кузбассе, и послушать его можно будет не только в Музыкальном театре имени Боброва, но и дистанционно. Так, концерт будет транслироваться на уличных экранах города. Кроме того, состоится прямая его трансляция. Присоединиться к ней могут все желающие. Отметим, что увидеть концерт по ссылке можно будет только в прямом эфире: запись не сохранится.

Отметим также, что в Музыкальном театре концерт будет проходить с соблюдением всех мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке. Напомним, концерт будет транслироваться в прямом эфире.