Сергей Цивилев вручил награды лучшим горнякам Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбассе празднуют День шахтера. И одним из важных моментов празднования стало награждение лучших горняков региона.

Сергей Цивилев 26 августа вручил награды горнякам в правительстве Кузбасса. В этот день здесь чествовали всех представителей угольной отрасли региона.

- Большая часть населения Кузбасса связана с угольной отраслью. Угольная промышленность - это почти 40 процентов экономики региона. Благодаря Кузбассу Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля. Труд шахтера - один из самых тяжелых и ответственных в мире. Вы - достояние и гордость Кузбасса и всей России. Рад лично сказать вам спасибо за труд и вручить награды, - сказал Сергей Цивилев.

Ордена и благодарственные письма губернатор вручал механикам и машинистам, проходчикам и водителям, инженерам и бригадирам разных угольных предприятий. Кроме того, награды получили победители конкурса «Кузбасс - угольное сердце России». Главным критерием для победы была безопасность труда и отсутствие несчастных случаев на производстве. А еще - внимание организации к отдыху и оздоровлению работников, пенсионеров и детей сотрудников, а также к оказанию помощи неработающим пенсионерам.

По традиции фотографии победителей конкурса «Кузбасс - угольное сердце России» украсили «Галерею шахтерской славы» около ДК шахтеров в Рудничном районе Кемерова.