В торговом центре в Кузбассе произошел пожар. ФОТО: vk.com, Anzherka.tv

На территории торгового центра «Купец», что в Анжеро-Судженске, днем 26 августа случился пожар. Фотографиями с места ЧП в соцсетях поделились очевидцы.

Сигнал о том, что на территории торгового центра произошел пожар, поступил на пульт диспетчера в четвертом часу дня. На место ЧП тут же отправились четыре пожарных подразделения.

Как оказалось, пожар случился не в самом торговом центре, а в пристройке к нему. И уже к 15.36 возгорание удалось лкивидировать.

- Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

Теперь специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства начала пожара.