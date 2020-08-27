Сергей Цивилев проведет прямую линию с жителями Кузбасса

Прямая линия с губернатором Сергеем Цивилевым начнется 27 августа в 19.00. ФОТО: пресс-служба АПК

Вечером в четверг, 27 августа, будет проходить прямая линия с губернатором Сергеем Цивилевым. Он ответит на все вопросы жителей региона.

27 августа в 19.00 стартует прямая линия с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Она будет транслироваться в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» состоится прямая линия губернатора Сергея Цивилева с населением региона, которая будет транслироваться и в социальных сетях: на личной странице губернатора в Instagram и на Youtube-канале «Цивилев. Live» .

В течение двух часов он будет отвечать на все интересующие кузбассовцев вопросы. Стартует прямая линия 27 августа в 19.00, а завершится она через два часа, в 21.00. В течение всего этого времени кузбассовцы могут задавать вопросы. На самые актуальные Сергей Цивилев ответит в прямом эфире. Если же вопрос не попадет в эфир, ответ на него будет размещен на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

Отметим также, что вопросы можно присылать до 27 августа до 21.00. Сделать это можно по телефону: (3842) 90-03-99. При обращении необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Также вопрос можно оставить на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». К слову, здесь все желающие могут проголосовать за тот или иной вопрос. Те, которые наберут наибольшее количество голосов, прозвучат в прямом эфире.