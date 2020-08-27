Сильный гул напугал кемеровевчан Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Утром в четверг, 27 августа многие кемеровчане услышали странный гул. Он длился несколько минут.

Сильный гул, который раздался утром 27 августа напугал кемеровчан. Резкий звук прорезал воздух около восьми часов утра и длился на протяжении пары минут. При этом источник звука оставался невидным.

Горожане в недоумении обсуждают, что может издавать такой звук. Одни отмечают, что это может быть «гул земли», который слышат в разных городах всего мира и источник которого неизвестен. Другие же замечают, что и раньше в Кемерове уже слышали такой гул. В предыдущие разы он был связан с работой ГРЭС или одного из заводов.

Отметим также, что в пресс-службе СГК отметили, что на предприятиях компании никаких работ, которые бы могли сопровождаться гулом и шумом, не производилось. Источник звука устанавливается.

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